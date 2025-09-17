خيط الانفجار الكبير.. كيف سقط "الصيد الثمين" في قضية مرفأ بيروت؟ (فيديو إرم)

لا تغيب ”كرة اللهب“ الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت عن مخيلة اللبنانيين، ومع كل ذكرى منذ خمس سنوات يعود السؤال نفسه: من المسؤول؟ وكيف وقعت الكارثة؟ لكن الإجابة لا تجد طريقها إليهم.

خيط مهم في القضية تم مسك طرفه، الشرطة البلغارية ألقت القبض على مالك سفينة جلبت شحنة ”نترات الأمونيوم“ التي انفجرت بمرفأ بيروت أغسطس آب 2020، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين القبرصية والروسية ويدعى ”إيجور جريتشكين“.

محكمة مدينة صوفيا قضت باحتجاز جريتشكين مدة تصل إلى 40 يوما، بغرض تسليمه إلى السلطات اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة قيام الأخيرة بطلب التسليم وتقديم الوثائق المرفقة به لمكتب المدعي العام خلال فترة الاحتجاز.

جريتشكين يعد من الأسماء المهمة على قوائم المطلوبين في قضية المرفأ، وإلقاء القبض عليه يعيد الزخم لملف قضائي أرهق لبنان من دون أن يجد طريق العدالة حتى الآن.