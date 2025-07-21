"ليلة النار في كييف".. روسيا تمطر أوكرانيا بهجوم جوي عنيف (فيديو إرم)

انفجارات تهز العاصمة كييف وحرائق تشتعل في قلب المدينة.. هجمات روسية بالصواريخ والمسيّرات تضرب أوكرانيا من جديد، وتعيد مشهد الحرب إلى الواجهة بصوت مدوٍّ ونار لا تهدأ.

ليلٌ طويل عاشته كييف ومدن أوكرانية أخرى، بعد تفعيل صافرات الإنذار، تلاه دوي انفجارات في دنيبرو وخاركيف، وسط وشمال شرقي البلاد.

الإدارة العسكرية في كييف أعلنت اندلاع حرائق في 3 أحياء داخل العاصمة، مع تسجيل أضرار مادية واسعة نتيجة الهجمات المتواصلة.

هجوم جوي روسي واسع النطاق استهدف بنى تحتية عسكرية أوكرانية، فيما وصفه مراقبون بأنه "ضرب تحت الحزام"، يستهدف إضعاف القدرات القتالية لكييف.

وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 43 مسيّرة أوكرانية خلال أقل من 4 ساعات في هجوم مضاد وصف بالأعنف منذ أسابيع.. المسيّرات تم اعتراضها فوق مقاطعات بريانسك، أوريول، كالوغا وبيلغورود.. بعضها كان يتجه مباشرة نحو العاصمة الروسية.

هجمات متبادلة وسماء مشتعلة وجبهة حرب لا تعرف الهدوء، فيما يؤكد الجيش الروسي استمراره في التقدم على جميع المحاور.