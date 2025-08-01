دراجة من السماء تنقذ جندياً أوكرانياً من "قلب الجحيم" (فيديو إرم)

في عمق الجبهة الملتهبة شمالي أوكرانيا، كان جندي أوكراني يصارع الموت وحيدًا خلف خطوط العدو، محاصرًا لأيام بساق مصابة.. حتى سقطت عليه المعجزة من السماء..

طائرة دون طيار متوسطة الحجم، كانت تحمل "دراجة إلكترونية".. أغرب ما يمكن أن يستخدم في عملية إخلاء عسكري كانت تلك الخطة الجنونية التي رسمها فريقه لإنقاذه دون التضحية بجنود آخرين خلال العملية في منطقة سيفيرسك..

لم يكن الأمر سهلا فالطائرة الأولى أسقطتها الدفاعات الروسية، أما الثانية فاحترقت محركاتها قبل أن تصل، ولكن الثالثة وصلت إلى الجندي.

أنزلت الدراجة على بعد أمتار منه، وبعدها بدأ برحلة خطرة كُتب له النجاة في نهايتها بمساعدة الطائرة التي ظلت تراقبه من كثب حتى وصل إلى نقطة آمنة بعدما كان محاصرا بالكامل من كل الجهات، فقد شبه معلقون قصته بالمعجزة، قائلين إنه خرج من قلب الجحيم دون رصاصة واحدة..