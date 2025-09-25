إلهام علي لـ"إرم نيوز": خائفة من "وضحى" في شارع الأعشى 2

حصدت الفنانة السعودية إلهام علي جائزة أفضل ممثلة سعودية لعام 2025، ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في مصر، عن دورها في المسلسل الدرامي "شارع الأعشى"، الذي يجري التحضير حاليًا لجزئه الثاني، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026 المقبل.

وفي تعليقها، عبّرت إلهام علي عن سعادتها العميقة بالتكريم، موجهة رسالة شكر إلى الجمهور المصري، حيث وصفته بـ"الذوّاق، الذي يصعب إرضاؤه فنيًا"، كما عدت حصولها على الجائزة في مصر، وبين نخبة من نجوم الفن العرب، "شرفًا وفخرًا كبيرًا لها".

"وضحى" في شارع الأعشى

وفي تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" وصفت الفنانة السعودية تجربتها في "شارع الأعشى" بـ"الصعبة"، مشيرة إلى أنها كسرت فيها القالب الفني المعتاد، بتقديم شخصية "وضحى"، التي تختلف كليًا عن شخصيتها الواقعية، مؤكدةً أن هذا التباين بين الشخصية التمثيلية والواقع الشخصي جعلها تخشى من ردّة فعل الجمهور، بسبب صعوبة الدور واختلافه عما اعتادت تقديمه سابقًا، وفق تعبيرها.

مقارنة إلهام علي وريم عبد الله

وعن المقارنات الفنية التي تُعقد جماهيريًا بينها وبين مواطنتها ريم عبد الله، قالت إلهام إن هذه المقارنات "شر لا بد منه"، لكنها ترى أنه من الواجب على الفنان أن يسمو فوقها، مؤكدة: "أنا وكل زملائي في السعودية نلعب في فريق واحد، هو منتخب الفن السعودي، ولا مجال للمنافسة الداخلية بيننا".

وفي سؤال حول ما إذا كانت النجاحات الفردية لها ولريم عبد الله تُثري الدراما السعودية، أجابت بأن نجاح أي فنان سعودي هو نجاح للجميع، مضيفة أن الفنانات السعوديات أصبحن يحضرن بقوة في الفعاليات الدولية، ما يصبّ في مصلحة الفن السعودي كليًا.

تفاصيل "شارع الأعشى 2"

وتحدثت إلهام علي عن تجربتها مع الكاتبة بدرية البشر، معربة عن فخرها بالتعاون معها في الجزء الأول من المسلسل، المُقتبس عن رواية "شارع الأعشى"، مشيرة إلى إيمانها بأهمية إبراز الرواية السعودية في الدراما.

كما أكدت أن التحضيرات مستمرة حاليًا لانطلاق تصوير الجزء الثاني من المسلسل، المُقرر عرضه في رمضان القادم، مشيرة إلى أن شخصية "وضحى" ستشهد تطورات درامية كبيرة، وأضافت: "بدأت أخاف من الشخصية بعد الجلسات التحضيرية، فالتفاصيل القادمة أكثر عمقًا، والتحدي بات أكبر بكثير".

ناصر القصبي و "فبراير الأسود"

في سياق منفصل، أشادت إلهام علي بالمسلسل السعودي "فبراير الأسود"، من بطولة الفنان ناصر القصبي، مشيرة إلى سعادتها الكبيرة بعودته إلى الشاشة بعمل قالت عنه إنه كان جريئًا في مناقشة القضية التي لا يستطيع كثيرون الاقتراب منها، موجهة رسالة له قائلة: "شكرًا على هذا العمل الرائع، وتستحق هذا النجاح الكبير، مبروك هذا النجاح الذي يشبهك، وأنت تشبهه".

عبلة كامل ويسرا

واختتمت حديثها بالتعبير عن محبتها العميقة للفنانة المصرية المعتزلة عبلة كامل، ووصفتها بأنها الأقرب إلى قلبها، متمنية أن يجمعهما عمل فني مشترك، كما لم تُخفِ رغبتها في التعاون مع الفنانة يسرا، التي التقتها في مناسبات سابقة، وصرّحت ممازحة: "سأعرض عليها فكرة التعاون الفني قريبًا".