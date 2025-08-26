مقتل شاب بسبب "ملابسه" يثير غضب السوريين (فيديو إرم)

دمشق تتألم لجريمة صادمة هزّت الشارع السوري.. الشابان فواز العمري ويوسف عرمان، تعرضا لإطلاق نار مروّع بسبب.. الشورتات.

في حديقة النيربين قرب جبل قاسيون اقترب منهما عنصر أمن، سأل عن سبب ارتدائهما الشورتات، ثم اقترح رحلة بالسيارة إلى جبل قاسيون، مدعيًا أنه يستطيع تمريرهما من الحاجز، لكن ما حدث كان مروّعا.

عند اقترابهم من إحدى القطع العسكرية، أطلق العنصر النار مباشرة ما أدى إلى مقتل فواز وإصابة يوسف بجروح بالغة.. تمكن يوسف بصعوبة من الفرار بالضحية بين الأشجار، قبل أن تصل العائلة لتكتشف موت فواز واحتراق السيارة بالكامل، وفق منصات إخبارية سورية.

التحقيقات الأولية وفق المنصات كشفت أن الجاني اعتقد أن الشابين "شبيحة" وطمع بالسيارة الفارهة؛ ما أثار غضب السوريين على مواقع التواصل، مطالبين بعدم قبول أي تبريرات غير منطقية من الشرطة.