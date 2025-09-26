هل صنع الـAI جمهور زيلينسكي في الأمم المتحدة؟ (فيديو إرم)

جمهور افتراضي أم حقيقي؟

وسائل إعلام روسية تشن هجوما على التلفزيون الأوكراني متهمة إياه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لفبركة عدد الحاضرين خلال نقل كلمة الرئيس فولوديمير زيلنسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة..

القضية بدأت عندما لاحظ متابعون تناقضا واضحا بين البث الذي بثته قنوات أوكرانية محلية وبين لقطات بثتها وكالات أنباء دولية من القاعة ذاتها، حيث يظهر الأول قاعة شبه ممتلئة، فيما يظهر البث الثاني قاعة شبه خالية مع مقاعد كثيرة فارغة..

ناشطون وخبراء إعلام اتهموا التلفزيون الأوكراني بـ"فبركة مشهد الجمهور" في محاولة لإظهار أن كلمة زيلينسكي حظيت بحضور دولي واسع رغم أن الواقع لم يكن كذلك.

نفت وسائل إعلام أوكرانية صحة هذه الادعاءات مشيرة إلى أن الفيديو لم يكن من إنتاج رسمي أوكراني بل نسخة مفبركة تم تداولها على منصات التواصل ضمن حملة دعائية مضادة.