الجمهور يذكّرها بأسئلتها "السطحية".. انتقادات لوفاء الكيلاني (فيديو إرم)

تعرضت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لانتقادات واسعة؛ إثر إحراجها زوجها الفنان السوري تيم حسن وأحد الصحفيين خلال حفل توزيع جوائز "الموركس" في لبنان، منتقدة السؤال الموجه لزوجها.

وأصر تيم حسن على الرد على سؤال الصحفي بكل اهتمام، متجاهلا موقف زوجته المحرج، بينما عمد كثير من المعلقين الناقدين إلى تذكير وفاء الكيلاني بأسئلتها السطحية والسخيفة، حسب وصف كثيرين، التي كانت تطرحها على ضيوفها في لقاءاتها التلفزيونية سابقا، عبر إعادة نشر هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بين هذه الأسئلة، سؤالها للنجم اللبناني وائل كفوري في مقابلة سابقة "هل أنت فاسد"؟ ومَن الفنانة التي ترغب بتوثيق شخيرها في غرفة نومها؟ وغيرها من الأسئلة.