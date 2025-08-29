اغتالته إسرائيل.. من هو أحمد غالب الرهوي؟

أكدت مصادر يمنية في صنعاء، لـ"إرم نيوز"، فجر اليوم الجمعة، مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع متفرقة من صنعاء، الخميس.

أحمد غالب ناصر الرهوي اليافعي، سياسي يمني بارز ينتمي لحزب "المؤتمر الشعبي العام"، وُلد في مديرية "خنفر" بمحافظة "أبين" جنوبي اليمن.

ويعرف أحمد الرهوي بأنه غالب ناصر الرهوي نجل الشخصية السياسية والاجتماعية، الذي اغتيل كذلك في سبعينيات القرن الماضي.

شغل الرهوي الابن عدة مناصب إدارية، منها مدير عام مديرية "خنفر"، ووكيل لمحافظتيْ "المحويت" و"أبين".

في عام 2015، انتقل الرهوي إلى صنعاء حيث عُين محافظًا لمحافظة "أبين"، ثم عضوًا في "المجلس السياسي الأعلى" الحوثي.

في 10 أغسطس/ آب 2024، كلفه المجلس السياسي الأعلى بتشكيل "حكومة التغيير والبناء" في صنعاء، خلفًا لعبد العزيز بن حبتور.

تعرض الرهوي لعدة محاولات اغتيال، أبرزها تفجير منزله في "باتيس" بمحافظة "أبين" تبناها حينها تنظيم "القاعدة".