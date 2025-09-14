صاروخ "معراج" الحوثي يدمر مقاتلة إسرائيلية فوق اليمن.. ما حقيقة الفيديو؟

مقطع فيديو زُعم أنه يوثّق لحظة إصابة مقاتلة إسرائيلية بصاروخ حوثي.. تداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع حصد مئات الآلاف من المشاهدات على منصة "إكس"، مدفوعًا بعنوان مضلل يقول: "لحظة انفجار مقاتلة إسرائيلية بعد استهدافها بصاروخ معراج اليمني".

أخبار ذات علاقة تقرير حقوقي: انتهاكات الحوثيين تطال أكثر من 21 ألف طفل يمني

لكن تحققًا أجرته محطة CNN الأمريكية، كشف أن الفيديو غير مرتبط باليمن أو بإسرائيل، بل يعود لأحداث سابقة من نزاعات أخرى، أبرزها الحرب في أوكرانيا. الفيديو، ومدته دقيقة ونصف، يبدأ بلقطة تُظهر إصابة جسم طائر، ثم انفجاراً في السماء.

بحث عكسي بيّن أن اللقطات تعود إلى أكتوبر 2024، لحظة إسقاط طائرة روسية مسيّرة من طراز Su-70 Okhotnik-B شرقي أوكرانيا. حينها، تعددت الروايات حول الحادث، بينها فرضية "النيران الصديقة".

أخبار ذات علاقة 14 عملية في 2025.. خلايا الحوثيين تتساقط في مناطق الحكومة اليمنية

كما تضمن المقطع مشاهد أرشيفية من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضربات سابقة على اليمن، مما أسهم في تضليل المشاهدين.











