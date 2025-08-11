عندما تتعطل الخوارزميات.. سيارة ذاتية القيادة تهوي في حفرة بناء

في مشهد غير معتاد، سقطت سيارة ذاتية القيادة من خدمة "أبولو غو" التابعة لشركة بايدو في حفرة بناء عميقة، أثناء نقلها راكبة في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

الراكبة خرجت سالمة من الحادث، بعدما أنقذها سكان محليون وسرعان ما انتشرت مقاطع مصورة للمركبة البيضاء، التي تحمل شعار "بايدو أبولو"، وهي عالقة داخل الحفرة، ما أثار موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الصيني.

موقع الحادث كان، بحسب شهود، محاطًا بلافتات وحواجز تحذيرية، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن قدرة الأنظمة الذاتية على الاستجابة للبيئة الواقعية وتعقيداتها، فقد ألقى الحادث الضوء مجددًا على تحديات السلامة في خدمات النقل الذاتي، خاصة أن "بايدو" تُشغل أحد أكبر أساطيل الروبوتاكسي في الصين، وتعمل حاليًا في مدن كبرى مثل بكين وووهان، مع خطط طموحة للتوسع عالميًا.