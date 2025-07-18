مواجهات دامية بين السلطات وأنصار الشيخة حسينة في بنغلاديش (فيديو إرم)

في قلب العاصمة البنغالية دكا، تحولت الشوارع إلى ساحة مواجهة عنيفة بين قوات الأمن وأنصار الزعيمة المعزولة الشيخة حسينة، في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية التي تخنق البلاد منذ شهور.

الاشتباكات اندلعت عقب خروج مظاهرات غاضبة تطالب بعودة الشيخة حسينة إلى الحكم، بعد إقالتها المثيرة للجدل من قبل المحكمة العليا، حيث احتشد أنصارها بأعداد ضخمة، رافعين صورها وشعارات تطالب بإسقاط الحكومة الحالية، قبل أن تتحول التظاهرات إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

وبحسب تقارير محلية، سقط عدد من القتلى والجرحى، فيما تم اعتقال العشرات من أنصار حسينة، في مشهد أعاد للأذهان أيام التوترات الكبرى التي شهدتها بنغلاديش في العقد الماضي، حين كانت البلاد مسرحا لصراعات سياسية محتدمة بين الحزب الحاكم والمعارضة.

الزعيمة السابقة حسينة لا تزال تتمتع بشعبية واسعة في أوساط شرائح كبيرة من البنغلاديشيين، ويبدو أن قرار عزلها لم يطفئ حضورها السياسي، بل زاد من زخم أنصارها، ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتصاعد المخاوف من دخول البلاد في نفق مظلم عنوانه العنف السياسي والانقسام الشعبي.