حلم زيلينسكي يتحقق.. طائرات "إف 16" تحلق في سماء أوكرانيا.. لطالما كانت هذه الطائرات رمزًا للقدرة الجوية وهي الآن تضاف إلى أسطول القوات الأوكرانية لتلعب دورًا محوريًا في تغيير مجريات الحرب مع روسيا.

طائرات إف-16 من المتوقع أن تقوم بثلاث مهام رئيسية في الصراع الأوكراني الروسي أولاً.. التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة الروسية التي تهاجم أوكرانيا وثانيًا قمع أنظمة الدفاع الجوي لموسكو، وثالثًا تنفيذ ضربات جوية على مواقع القوات الروسية ومخازن الذخيرة باستخدام صواريخ جو-أرض.

كما ستمكن هذه الطائرات بفضل راداراتها المتقدمة الطيارين الأوكرانيين من بلوغ أهداف على مسافات أبعد مقارنة بالطائرات السوفيتية القديمة.

رغم الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها طائرات إف-16 فإن إدخالها إلى الخدمة يواجه عدة تحديات، فطيارو إف-16 الأوكرانيون تلقواتدريبًا مكثفًا لمدة تسعة أشهر وهو أقل بكثير من التدريب التقليدي الذي يستغرق ثلاث سنوات للطيارين الغربيين. وهذا قد يؤثر على كفاءتهم في المعركة.

أما عن رد الفعل الروسي فمن المحتمل أن تسعى موسكو لتدمير طائرات إف-16 على الأرض باستخدام صواريخ بعيدة المدى، اذ استهدفت بالفعل عدة مطارات أوكرانية.

أما في الأجواء ستواجه طائرات كييف أنظمة صواريخ S-300 وS-400 الروسية بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة المتقدمة مثل Su-35 التي تمتلك قدرات رادارية متطورة.

أوكرانيا ستتخذ تدابير أمنية قوية تشمل وضع الطائرات في حظائر محصنة وتوزيعها بين مواقع مختلفة واستخدام نماذج طائرات وهمية كما ستستمر في تعزيز دفاعاتها الجوية لحماية قواعدها الجوية من الهجمات الروسية.

إضافة طائرات إف-16 تعتبر مكسبا استراتيجيا مهما للقوات الجوية الأوكرانية وقد يكون لها تأثير كبير على مسار الحرب إذا تم التعامل مع التحديات بشكل فعال كما أن دعم الدول الغربية والتزام القوات الأوكرانية هما عنصران حاسمان في استثمار هذه الطائرات لتعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا وتحقيق تأثير ملموس على أرض المعركة.