logo
ماهو "الخط الأحمر" الذي وضعه ترامب أمام نتنياهو بشأن الضفة الغربية؟
فيديو

ما "الخط الأحمر" الذي وضعه ترامب أمام نتنياهو بشأن الضفة الغربية؟ (فيديو إرم)

إرم نيوز
إرم نيوز

خلف صورة التوافق الأمريكي الإسرائيلي ”الكبيرة“ يتكشف شيئاً فشيئاً ”صدام خلف جدران الغرف المغلقة“ مع مواصلة آلة الحرب في غزة، والتلويح بورقة الضفة الغربية كـ“خاصرة ضعيفة“ للضغط.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يخفِ قلقه من المخطط الإسرائيلي في غزة والضفة، محذّراً من أن أي محاولة إسرائيلية للضم ستعدُّ "خطًّا أحمرَ" للولايات المتحدة.

أخبار ذات علاقة

دونالد ترامب

"بوليتيكو": ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

الرسالة الحالية وصلت إلى تل أبيب عبر قنوات دبلوماسية وفقاً لماكرون، وكان أبرز عناوينها أن أي خطوة لقضم أراضٍ في الضفة الغربية ستكون لها عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية، ،الحديث هنا عن أمريكا وإسرائيل.

حالة القلق الدولية الراهنة جاءت في أعقاب توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الشهر، على خطة مثيرة للجدل لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، تتضمن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، وهو ما يُنذر بانفجار أزمة جديدة على كافة الصعد السياسية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC