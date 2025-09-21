الطلقات لم توقفه.. دبّ هائج يقتحم متجرًا ويصيب امرأة تسعينية

رئيس الوزراء البريطاني يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين

توفيق الناصري
دبّ أسود يُثير الذعر في بلدة ريفية شمال ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد أن اقتحم متجرًا من سلسلة "دولار جنرال"، وبدأ يتجول ببطء بين الممرات.

لكنّ المفاجأة الصادمة لم تكن مجرد زيارة عابرة، فوفقًا لشرطة بلدة فيرنون تاونشيب، عضّ الدب امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا داخل المتجر، في حادثة غير مألوفة أثارت الرعب في قلوب السكان.

 لاحقًا، غادر الدب المكان، لكنه لم ينجُ؛ فقد أطلقت عليه قوات الشرطة النار بعدما اعتُبر خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة، خاصة بعد أن شوهد لساعات يتنقل بلا هدف في مواقف السيارات القريبة من الطريق السريع.

صاحب مطعم مجاور وصف المشهد قائلاً: "كان في حالة ذهول؛ لا يستجيب، يتجول بلا اتجاه حتى الطلقات المطاطية لم تُجْدِ معه نفعًا".

منطقة ساسكس كاونتي تُعرف بكثافة تواجد الدببة السوداء، وسُجّل فيها هذا العام فقط أكثر من 290 حادثة.

