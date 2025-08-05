من هو قاتل الفنانة السورية ديالا الوادي؟ (فيديو إرم)

يمشي رفقة عناصر الأمن العام ويمثل كيف ارتكب جريمته، هذا ما نشرته وزارة الداخلية السورية معلنة إلقاء القبض على قاتل الفنانة السورية ديالا الوادي.

الفنانة ديالا ابنة الموسيقار العراقي المعروف صلحي الوادي، قتلت خنقا داخل منزلها الكائن في حي المالكي بدمشق، بعد مطاردتها من قبل الجاني الذي نفذ جريمته واستولى على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان..

وزارة الداخلية كشفت ملابسات الجريمة في أقل من 24 ساعة على حد قولها، مشيرة إلى أن الجاني الذي لم يتم الكشف عن اسمه نفذ مخططه بالتعاون مع زوجته التي كانت تعمل خادمة لدى الفنانة الراحلة والتي تم إلقاء القبض عليها أيضًا كما ذكرت أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الجريمة كاملة ..