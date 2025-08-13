في كينيا.. كيف هزم النحل "الأفيال"؟ (فيديو إرم)

في جنوب كينيا، وجد المزارعون حلًّا غير متوقع لحماية محاصيلهم من الأفيال مستعينين بمخلوقات صغيرة جداً وهي النحل.

هذه الحيوانات الضخمة، رغم قوتها، تخشى لسعات النحل، وتبتعد عند أول طنين، الأمر الذي جعل النحل أداة فعالة في مواجهة صراع يتكرر كل موسم.

تتمثل الفكرة في تعليق خلايا نحل على أسلاك محيطة بالحقول، بحيث تهتز عند ملامستها، ما يؤدي إلى تحفيز النحل ومهاجمة الدخلاء.

هذا الأسلوب أثبت فاعليته في ردع الأفيال دون الحاجة لاستخدام العنف أو الوسائل المؤذية.

وتأتي هذه المبادرات في وقت تتكرر فيه المواجهات بين المزارعين والأفيال.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 30 إلى 35 شخصًا يلقون حتفهم سنويًا في كينيا بسبب حوادث مرتبطة بالأفيال، مما دفع إلى البحث عن حلول تقلل من هذا الصراع، وتُعزز فرص التعايش.

إلى جانب النحل، اتجه بعض المزارعين إلى تغيير أنواع المحاصيل، حيث تبين أن زراعة السمسم بدلاً من الذرة أو البطيخ تُسهم في تقليل هجمات الأفيال، نظرًا لأن هذه الحيوانات تنفر من رائحة السمسم.