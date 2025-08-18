logo
أكبر خسارة في مسيرة نيمار!
فيديو

انهار باكيا بعد خسارة مذلة.. كارثة كروية لنيمار في البرازيل

توفيق الناصري
توفيق الناصري
18 أغسطس 2025، 6:45 م

تلقى النجم البرازيلي  نيمار خسارة قاسية تُعد الأكبر في مسيرته، بعد هزيمة فريقه سانتوس أمام فاسكو دا غاما بنتيجة 6-0 ضمن الجولة الـ20 من الدوري البرازيلي.

نيمار، العائد إلى ناديه الأم قادمًا من الهلال السعودي، بدا متأثرًا بشدة، فقد أظهرت الكاميرات دموعه بعد المباراة.

تقدم فاسكو بهدف في الشوط الأول، قبل أن يسجل خمسة أهداف في أقل من 25 دقيقة بالشوط الثاني.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد سانتوس عند 21 نقطة في المركز الـ15، ليبقى مهددًا بالهبوط، فيما رفع فاسكو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ16، محققًا فوزه الخامس هذا الموسم.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC