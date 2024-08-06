"رجل ظل".. مقرب من إيران ومسؤول عن نقل الأموال منها إلى حماس.. لم يظهر علنًا ولو مرة واحدة ولم يطلق تصريحًا علنيًا على الإطلاق.. لديه استثمارات في جميع أنحاء العالم.. من هو أبو عمر حسن.. محمد إسماعيل درويش "رجل الظل" في حماس خليفة إسماعيل هنية لرئاسة المكتب السياسي للحركة؟

محمد إسماعيل ينحدر من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأصبح مع مرور الوقت من بين الشخصيات القوية داخل الحركة وتحديدا في مجال الاقتصاد، وهو مسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى حماس ولديه استثمارات في جميع أنحاء العالم، اضافة الى أِنَّ غَالِبِيَّة أَعْضاء قِيَادَةِ حَمَاسَ لَدَيْهِمْ رَغْبَةٌ فِي تَنْصِيبِهِ على رأس المكتب السياسي.

يبقى إسماعيل الذي أكدت تقارير إخبارية أنه تم تكليفه برئاسة المكتي السياسي شخصية غامضة و"رجل ظل" في حماس لم يظهر علنًا ولو مرة واحدة ولم يطلق تصريحًا علنيًا على الإطلاق.

يعد إسماعيل حلا وسطا يمكنه أن يرضى جناحي حماس جناح الصقور بقيادة يحيى السنوار وجناح خالد مشعل الذي تجمعه علاقات متردية مع إيران وحزب الله، وسط الحديث عن تأكيدات بأن الحركة كلفته كإشارة إلى أنها ما زالت تفضل خيار الاعتماد على الدعم القادم من إيران وحزب الله.