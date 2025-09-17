في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ شاب لبناني حاول الانتحار (فيديو إرم)

في مشهد حبست فيه الأنفاس، شهدت منطقة عالية في جبل لبنان محاولة انتحار مروعة لشاب هدد بإلقاء نفسه من سطح مبنى سكني شاهق.

وقد أثار هذا الفعل حالة من الصدمة والهلع بين سكان المنطقة الذين تجمعوا في محاولة يائسة لثنيه عن قراره، مستخدمين الكلمات لتهدئته والسيطرة على الوضع نفسيًّا.

وفي لحظة حاسمة، وقبل أن يقدم الشاب على خطوته الأخيرة، تدخلت عناصر الأمن بسرعة فائقة وتمكنت من الإمساك به في الوقت المناسب، لتنقذ حياته وتضع نهاية ناجحة لهذا الموقف المأساوي الذي كاد ينتهي بكارثة.

















