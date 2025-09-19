ماتت وحيدة على مقعد الحديقة.. قصة مأساوية لسيدة سورية

وحيدة على مقعد الحديقة.. صورة مأساوية لسيدة سورية فارقت الحياة بصمت وكأنها كانت بحاجة إلى إشارة لوجودها، لكنها لم تجدها..

عثر سكان حي بستان القصر في مدينة حلب على السيدة مريم شهيد جثة هامدة على مقعد في حديقة القباقيب.

مريم، التي كانت موظفة سابقة في مديرية التربية، عاشت حياة مليئة بالصعوبات فبعد انفصالها عن زوجها منذ فترة طويلة عاشت مع والدها وكانت تعاني من مرض نفسي.

وبعد وفاة والدها العام الماضي، حاولت اللجوء إلى أشقائها في محافظة أخرى طلباً للمساعدة لكنهم رفضوا استقبالها وفق الروايات المتداولة على منصات التواصل، لتقرر العودة إلى حلب حيث عاشت في ظروف مادية قاسية لكن حالتها الصحية والنفسية تدهورت في الفترة الأخيرة.

وفي النهاية، اجتمعت كل تلك الضغوط النفسية والمادية لتدفعها إلى نهايتها المؤلمة، حيث فارقت مريم الحياة وحيدة على مقعد في الحديقة.