"غزة تحترق".. الجيش الإسرائيلي يشق طريقه وسط دمار شامل (فيديو إرم)

" غزة تحترق".. وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يعلن بدء الهجوم على مدينة غزة وسط موجة نزوح ضخمة باتجاه وسط وجنوب القطاع، والمشاهد تتكلم عن حجم الكارثة التي تتفاقم ساعة تلو الأخرى..

المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون 2" بدأت بعد عمليات نسف وقصف مكثفة نفذها الجيش قبل تقدم الآليات العسكرية حيث أدخل الجيش مدرعات مفخخة إلى تخوم المدينة بهدف تفخيخ وتدمير المباني في المناطق التي سيتم التقدم إليها، كما أعلن الجيش أن القوات البرية التابعة للفرق 98 و162 و36 بدأت التوغل في عدة محاور داخل مدينة غزة، وسط عمليات قصف مركزة ونسف للبنية التحتية في المناطق الجنوبية مثل تل الهوى ومحيط الكلية الجامعية، بالتوازي مع عمليات مماثلة في الشمال..

850 غارة جوية نفذها سلاح الجو على المدينة خلال الأسبوع الماضي وحده، رقم كشفت عنه القناة الـ12 الإسرائيلية قائلة إن الجيش نفذ هذه الغارات لتهيئة الأرضية للهجوم البري ووفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي فإن العملية تستهدف ما بين 2000 إلى 3000 مقاتل من حركة حماس يعتقد أنهم يتحصنون داخل المدينة..

البدء بتنفيذ العملية البرية، جاء بعد ساعات من لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإبلاغه بأن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل..

وعلى الصعيد السياسي الداخلي في إسرائيل فقد رأت المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يسعى للتهرب من خلال هذه العملية من المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والتمسك بفرص بقائه في الحكم رغم الأصوات التي تتهمه بتوريط البلاد في صراع طويل الأمد.

ومع انطلاق الهجوم البري تصاعدت التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة لا سيما مع ارتفاع وتيرة النزوح الداخلي وتزايد المخاوف على مصير الرهائن المحتجزين لدى حماس، والذين تتهم عائلاتهم حكومة نتنياهو بأنها تتعمد المقامرة بحياة الرهائن لتأمين استمرار الحرب.