جبهة دونيتسك تشتعل.. القوات الأوكرانية تعكس الهجوم وتستعيد نقاطا استراتيجية

بعد التقدمات الكبيرة التي أحرزتها القوات الروسية في جبهة مقاطعة دونيتسك وما يقارب العشرين كيلومترا، بدأت القوات الأوكرانية تشعر بالخطر من هذا التقدم الروسي، وبدأت بزج قوات كبيرة لوقف الزحف الروسي، وبدأت بشن هجماتها المقابلة وتمكنت من استعادة ثلاث بلدات، خصوصا فاسيولا زولتي كولدياز، إضافة إلى روبزنة، وتمكنت من محاصرة القوات الروسية إلى الجنوب من هذه البلدات، إضافة إلى استعادتها بلدات نكرافكا وكذلك سوختسكا، وبذلك تضع القوات الروسية بموقف حرج جدا في هذه الجبهة.

وبالمقابل تقول القوات الروسية إنها تمكنت من صد هذا الهجوم المقابل الأوكراني، والآن تتهيأ لشن هجوم آخر من أجل التقدم شمالا، وواضح أن غاية القوات الأوكرانية هي وقف تقدم القوات الروسية واستعادة جميع المناطق التي سيطرت عليها خلال الأيام الماضية، والوصول مرة أخرى إلى نهر كازني الذي يعد أهم خط دفاعي أقامته القوات الأوكرانية خلال الأشهر الماضية.

وبالمقابل تحاول القوات الروسية أن توقف هذا الهجوم المقابل الأوكراني من أجل الاستمرار في تقدمها شمالا نحو مدينة كراموترسك الاستراتيجية والوصول إلى الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك مع مقاطعتي خاركيف ودينبروبترفسك، من أجل السيطرة الكاملة على إقليم الدونباس في شرقي أوكرانيا.