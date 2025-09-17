"إرم نيوز" ينقل من قلب غزة آخر تطورات الاجتياح الإسرائيلي (فيديو)

بدأ الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مدينة غزة من محورين، شمالاً وجنوباً، وذلك منذ إعلانه المرحلة الرئيسة من العملية البرية الواسعة للسيطرة على غزة تحت اسم المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون".

شمالاً، انطلق الجيش الإسرائيلي من مناطق تمركزه في حي الشيخ رضوان والسودانية، وبدأ بإطلاق النار من العربات أو الروبوتات المفخخة نحو المناطق المأهولة بالسكان، بهدف احتلال غزة بالكامل.

وفي المحور الجنوبي لغزة، كثفت القوات الإسرائيلية من هجماتها على حي تل الهوى، الأكثر اكتظاظاً بالسكان والأبراج التي تقطنها آلاف العائلات، بالتزامن مع إطلاق نار من المسيرات، بهدف إجبار الغزيين على الفرار نحو وسط القطاع وجنوبه.