"نوبة اختلاجية".. دمشق تكشف عن سبب وفاة شاب في الجامع الأموي (فيديو إرم)



نوبة اختلاجية تسببت بنقص الأكسجة الدماغية ثم الوفاة، هذا ما أعلنه المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب حول سبب وفاة الشاب يوسف اللباد الذي أثارت قصته الكثير من الجدل في الشارع السوري..

وفق حديث المحامي العام فإن النوبة الاختلاجية أصابته بعد تعاطيه مادتي الأمفيتامين المخدرة والفلوكستين، وذلك بناء على نتائج اللجنة الطبية الثلاثية التي استبعدت أن تكون الإصابات الظاهرية من كدمات وسحجات سببًا للوفاة وربطت النتائج بين الموجودات التشريحية من احتقان الوجه والوذمة الرئوية ونقص الأكسجة الدماغية الناجم عن النوبة وبذلك أعلن القاضي إغلاق التحقيقات..

فارق يوسف الحياة في شهر يوليو الفائت بعد اعتقاله من داخل المسجد الأموي، وقد أثارت وفاته غضباً وجدلاً واسعاً خاصة في ظل تضارب الروايات بشأن ملابسات وفاته واتهام عائلته السلطات السورية بقتله تحت التعذيب.