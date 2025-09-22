بفرحة غامرة.. أب يصطحب طفليه إلى المدرسة بزي "سبايدر مان"

في مشهد طريف أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. قرر أب مصري أن يجعل أول يوم مدرسة لأطفاله ذكرى لا تُنسى فارتدى زي "سبايدر مان" الشهير وأخذ طفليه هارون وموسى بيديهما إلى المدرسة في دمنهور بمحافظة البحيرة.

الفيديو الذي انتشر بسرعة أظهر دهشة وفرحة الزملاء والمارة حتى أن بعضهم صفق وصوّر المشهد المميز.

والدة الطفلين أوضحت لوسائل إعلام محلية أن الفكرة جاءت لكسر رهبة اليوم الأول في المدرسة الجديدة خاصة بعد توتر الطفلين وأضافت أن زي "سبايدر مان" كان هدية عيد ميلاد لهما فاستغل الأب الفرصة لإضفاء السعادة والمغامرة على يومهم.

الواقعة لاقت آلاف المشاركات والتعليقات الإيجابية التي وصفت المبادرة بأنها معنى الأبوة الحقيقية.

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يشهد اهتماماً أكبر بالدعم النفسي والاجتماعي للطلاب أثبت الأب أن الشجاعة والمغامرة قد تأتي أيضاً في شكل لحظات بسيطة مليئة بالحب.