"جبل روس مقابل الجولان".. صفقة جديدة تتكشف بين إسرائيل وسوريا (فيديو إرم)

مفاجأة جديدة تتكشف عن المفاوضات بين إسرائيل وسوريا.. حكومة نتنياهو أجرت محادثات مع حكومة الشرع، تقضي بالتوصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنقل مزارع شبعا وجبل دوف إلى السيادة السورية مقابل صمت دمشق على استعادة هضبة الجولان.

ووفق هيئة البث العبرية، فإن إسرائيل درست جدوى هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة 80 عضوًا من الكنيست، لكن أحداث السويداء عرقلت المفاوضات.

جبل دوف أو ما يطلق عليه "جبل روس"، هو قمة جبلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، على الحدود بين لبنان وسوريا وهضبة الجولان، يقع شمالي جبل الهرمون، ويُعد جزءًا من الأراضي اللبنانية حسب مطالب لبنان، وتعتبره سوريا جزءًا من مرتفعات الجولان، لكنه تحت سيطرة إسرائيل وفقًا للأمم المتحدة.

مصدر سوري مقرب من الحكومة، أكد للصحيفة العبرية أن هذه القضية لن تناقش إلا لاحقًا، وهو ما يعني أنها لن تكون ضمن محادثات الاتفاقية الأمينة بين سوريا وإسرائيل، لكن ستطرح في المستقبل.. فهل تقبل سوريا بهذا الاتفاق لو عرض عليها لاحقًا؟