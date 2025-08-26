ما قصة الأردني الهارب في أمريكا بسبب "ترامب برغر"؟ (فيديو إرم)



أمريكا تعتقل مؤسس سلسلة مطاعم "ترامب برغر" الأردني، بعد سنوات من الاختفاء والاختباء.. الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، عاش حياة مليئة بالجدل والاتهامات، بدءًا من الاحتيال في الرعاية الصحية وترويج أدوية مضللة، وصولًا إلى تزوير لقاحات الإنفلونزا وتعريض حياة الأمريكيين للخطر.

صدر بحقه أمر ترحيل منذ عام 2009، لكنه بقي في الولايات المتحدة تحت أسماء مستعارة، حتى أعاد تسمية مقهاه باسم "مقهى ترامب" عام 2016، ثم تعاون مع شريك لبناني لإطلاق سلسلة "ترامب برغر" في 2020.

لكن النجاح لم يدم، فالنزاعات القضائية بين الشريكين تتصاعد اليوم، مع أربع دعاوى على الأقل، تشمل نزاعًا حول ملكية العلامة التجارية.

إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أكدت أن هذا الرجل لن يُسمح له مجددًا بتعريض أي شخص في البلاد للخطر.. نهاية طويلة لمسار مليء بالمخاطر والجدل لأردني في قلب أمريكا.