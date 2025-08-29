في عيده الـ18.. شاب يتلقى أغلى هدية من حارس ميسي

في لحظة إنسانية صنعت الفارق، حارس ميسي يُحوّل عيد ميلاد شاب من ذوي الهمم إلى ذكرى لا تُنسى.

ياسين شيوكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فاجأ الشاب يزيد بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر، محققًا له أحد أحلامه بطريقة مؤثرة.

يزيد، نشر عبر حسابه في إنستغرام مقطع فيديو ظهر فيه شيوكو وهو يوجّه له رسالة تهنئة خاصة، ويهديه قميص نادي إنتر ميامي موقّعًا من ميسي، ويحمل الرقم 95 واسمه "يزيد" مطبوعًا على الظهر.

الفيديو تضمن أيضًا لقطات للنجم سيرجيو بوسكيتس وهو يحمل القميص، إلى جانب توقيع المهاجم لويس سواريز، ما أضفى طابعًا شخصيًا ومميزًا على الهدية.

يزيد عبّر عن سعادته البالغة قائلاً: "شكراً أخي ياسين، لقد حققت أحد أحلامي". هدية بسيطة، لكنها صنعت لحظة استثنائية لشاب يستحق الفرح.