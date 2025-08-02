"المرأة العارية" تثير الجدل مجددا في الجزائر (فيديو إرم)

المرأة العارية تثير الجدل مجددًا في الجزائر.. فتمثالها يُحطم للمرة الخامسة.

في قلب سطيف، وعلى نافورة "عين الفوارة"، تكررت الحكاية...

تمثال "المرأة العارية" يتعرض للتخريب مجددًا، وهذه المرة على يد شاب ثمل صعد إلى النافورة وحطّم وجه التمثال وسط ذهول المارة، قبل أن تتدخل الشرطة وتقتاده بالقوة.

الحادثة لم تمرّ كخبر عابر؛ فقد أعادت فتح الجدل القديم: هل يجب أن يبقى هذا التمثال الذي نحته فرنسي العام 1898؟ أم أن رمزيته الاستعمارية ومظهره العاري لا مكان لهما اليوم في الفضاء العام الجزائري؟

القصة تتجاوز تمثالًا من حجر؛ إنها صراع بين الهوية والفن، بين التاريخ والحداثة، بين من يراه تراثًا فنيًا لا يُمس، ومن يراه استفزازًا لا يُطاق.

تمثال "عين الفوارة"، الذي صُنع لأول مرة في متحف اللوفر، ثم عاد ليستقر في سطيف منذ أكثر من قرن، تعرّض لمحاولات تحطيم عدة مرات.