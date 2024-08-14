"سيناريو أمريكي" جديد للرد الإيراني المحتمل على إسرائيل (فيديو إرم)

على حين تتأرجح المنطقة على حافة تصعيد خطر، كشفت مصادر مطلعة لـشبكة CNN الأمريكية عن تقديرات إدارة بايدن بشأن رد إيران المحتمل على إسرائيل عقب اغتيال الزعيم السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية لـCNN حتى الآن لم تتخذ طهران قرارًا نهائيًّا بشأن طبيعة ردها على تل أبيب

وفي ظل التوتر المتصاعد تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على قدم وساق للتحضير لأي هجوم إيراني محتمل، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لثني طهران عن تنفيذ تهديداتها، فيما أشار مسؤول أمريكي رفيع لـCNN إلى أن هذه الجهود قد تكون نجحت في التأثير في حسابات إيران.

فيما اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطورة الوضع، وتأثيره في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقال بايدن للصحفيين: "الأمر بات معقدًا، سنراقب تحركات إيران، وسنرى ماذا سيحدث".

ثم أومأ برأسه عندما سُئل عما إذا كان الهجوم المحتمل من جانب إيران واحتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "مرتبطين ببعضهما".

محللون يرون أن واشنطن تسعى لمساومة طهران عبر تقديم إغراءات أو تنازلات في ملف الاتفاق النووي من جهة، ومحاولة التوصل إلى هدنة في غزة من جهة أخرى، علّها تدفع إيران إلى التراجع عن رد فعلها المباشر على إسرائيل.