صبحة الرميثي
صبحة الرميثي لـ"إرم نيوز": كل صوري توثق التراث والهوية الوطنية (فيديو)

غدير غفر
غدير غفر
08 سبتمبر 2025، 12:31 م

تخصصت المصورة الإماراتية المحترفة صبحه الرميثي في توثيق لحظات الحياة البرية والصيد والفروسية بأسلوب إبداعي يبرز جمال التراث الإماراتي وروح الصحراء.

من خلال عدستها تنقل صبحة مشاعر الهوية الوطنية التراثية بكل تفاصيلها بطريقة تصل إلى من لم يعش تفاصيل هذه الثقافة الغنية، لتجعل كل صورة تحكي قصة تراث حي ومؤثر.

وقدمت أعمالها إسهامات ملهمة وشاركت في معارض محلية وعربية، حيث جمعت بين الفن والهوية الوطنية لتخلق تجربة بصرية فريدة.

تأتي مشاركتها في معرض الصيد والفروسية الدولي 2025  في أبوظبي، لتؤكد أهمية التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتوثيق التراث والحياة البرية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، مع نقل رسالة ثقافية وإنسانية عميقة.

