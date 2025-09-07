"أعشق رائحة الترحيل"... ماذا يخطط الرئيس ترامب لشيكاغو؟

في أمريكا، حين يتكلم ترامب… فالعاصفة غالبًا ما تكون قريبة.

في منشور مثير على منصته "تروث سوشال"، لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حملة ترحيل مرتقبة في شيكاغو.

"أعشق رائحة الترحيل في الصباح"، كتبها، مرفقًا صورة مُولدة بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيها بشخصية عسكرية وخلفه المدينة، مع عبارة "Chipocalypse Now"، اقتباس من فيلم حرب شهير.

التلميح لم يكن عابرًا.

فبحسب "واشنطن بوست"، وافق البنتاغون على استخدام قاعدة بحرية قرب شيكاغو كنقطة انطلاق محتملة لعمليات ضد المهاجرين غير الشرعيين.

ترامب وصف المدينة مؤخرًا بأنها "الأخطر في العالم"، متوعّدًا بإجراءات حاسمة.

فهل تستعد شيكاغو لمرحلة جديدة من المواجهة؟ أم أن الأمر مجرد استعراض سياسي بنكهة عسكرية؟

شيكاغو في الواجهة… والقرار بيد رئيس لا يتردد في التصعيد.