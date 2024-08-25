تفاؤل أمريكي وسط تشاؤم الكل.. محادثات وقف إطلاق النار في غزة تعود إلى محطة القاهرة بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، إضافة إلى وجود وفد من حماس لن يشارك مباشرة بمباحثات المفاوضات.

الخطة الأمريكية للسلام في غزة التي وضعها الرئيس جو بايدن في مايو- أيار من العام الجاري تضمنت ثلاث مراحل، الأولى تشمل وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار يستمر ستة أسابيع وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وتبادل بعض الرهائن.

الثانية تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء الآخرين، إضافة إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وفي المرحلة الثالثة سيتم البدء في وضع خطط لإعادة إعمار غزة وإعادة رفات الرهائن القتلى.. لكن هناك نقاطًا شائكة في خطة السلام الأمريكية، فما هي؟



إسرائيل تؤكد أن أي اتفاق سلام ستوقعه يجب أن يمنحها حرية استئناف العمليات العسكرية في غزة إذا رأت ضرورة لذلك، أما حماس فتؤكد على وجوب الوقف الكامل للأعمال العدائية.



تريد إسرائيل الاحتفاظ بوجود عسكري في قطاع غزة ونشر قواتها على طول "محور نتساريم إلى الجنوب من مدينة غزة لمراقبة النازحين العائدين من جنوب غزة إلى الشمال بعد انتهاء القتال، لكن حماس تريد أن يتمكن سكان غزة من التنقل بحرية إلى الشمال.

كما تريد إسرائيل أيضا الاحتفاظ بقواتها العسكرية على طول الحدود بين مصر وغزة التي يبلغ طولها 14 كيلومتراً، وتقع في الطرف الجنوبي من القطاع، وتعرف باسم محور صلاح الدين أو فيلادلفيا، والسبب الرئيس لذلك هو منع حماس من تهريب المزيد من الأسلحة إلى غزة، فيما تريد كل من حماس ومصر من الجيش الإسرائيلي الانسحاب الكامل من الحدود، كما أن هناك خلافات حول شروط تبادل الرهائن الإسرائيليين المتبقين مقابل السجناء الفلسطينيين.