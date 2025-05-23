أرعبوا المدنيين بنيرانهم .. جنود أمريكيون يتسببون بفضيحة على الشاطئ (فيديو)

لحظات من الذعر صنعها 18 جنديًا من جنود النخبة في الكتيبة السادسة للجيش الأمريكي خلال تنفيذهم عملية وهمية خلال مهرجان "بيلي بوليغز للقراصنة" بولاية فلوريدا.

هؤلاء الجنود بدؤوا بإطلاق النار مستخدمين طلقات فارغة في عرض غير محسوب كان من المفترض أن يكون ترفيهيًا من وجهة نظرهم، لكنه تحول إلى مشهد مرعب خلق حالة من الخوف والذعر بين الحاضرين.

فقد اقترب الجنود على متن قوارب صغيرة من موقع المهرجان على الشاطئ، وبدؤوا بإطلاق رشقات نارية في السماء، ما دفع الكثير من الموجودين إلى الاعتقاد بأنهم يتعرضون لهجوم إرهابي.

بلدية فورت والتون سارعت إلى التبرؤ من الحادث، مؤكدة أن ما حدث لم يكن ضمن الفعاليات الرسمية، كما فتح الجيش الأمريكي تحقيقًا عاجلًا، مؤكدًا أن هذا السلوك غير المنضبط "لن يمر مرور الكرام"، وتم إيقاف الجنود مؤقتًا عن مهامهم بعد انتشار واسع للفيديوهات التي وثقت الحادثة، والتي وصفها كثيرون بأنها "فضيحة".