"يوم منيّل".. خطيب مصري يثير الغضب بخطبة عن المولد النبوي (فيديو إرم)

أثار مقطع فيديو جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن ظهر فيه خطيب بأحد مساجد محافظة الدقهلية وهو يسيء لاحتفال المولد النبوي الشريف.

الخطيب وصف المناسبة بكلمات اعتبرت "غير لائقة"، منها قوله: "يوم منيل بستين نيلة".

الفيديو انتشر سريعًا على منصات التواصل، وأدى إلى موجة واسعة من الانتقاد والسخط بين المستخدمين الذين طالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤول عن هذه التجاوزات.

لاحقًا، ظهر الطالب ليقدم اعتذارًا علنيًّا، مؤكدًا احترامه الكامل للمولد الشريف، ومعتذرًا عن تلك التصريحات.

وزارة الأوقاف المصرية أصدرت بيانًا رسميًّا أوضحت فيه أن الخطيب طالب بالثانوية الأزهرية، وليس إمامًا معتمدًا، ولا يمتلك تصريحًا لإلقاء خطبة الجمعة.

وشددت الوزارة على أن المنابر تعد "خطًّا أحمر"، مؤكدة فتح تحقيق موسع واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا.