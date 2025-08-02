بدا جسمه هزيلا.. شائعات خطيرة تحاصر صحة قديروف

رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، يظهر في مقطع فيديو جديد يوثق عودته إلى ممارسة التمارين الرياضية بعد انقطاع. ظهر فيه وهو يؤدي تمارين خفيفة على أحد الأجهزة الرياضية، وبدا واضحًا أنه فقد بعض الوزن. وأرفق الفيديو بتعليق عبر حسابه على "فكونتاكتي"، أشار فيه إلى أهمية العودة التدريجية للتدريبات المكثفة بعد الراحة.

يأتي هذا الظهور بعد أيام من تقارير تحدثت عن تعرضه لحالة فقدان وعي مؤقت كادت أن تتسبب في غرقه أثناء إجازته في منتجع "بودروم" التركي. وقد ترافقت هذه الأنباء مع شائعات عن تدهور حالته الصحية، سبق أن نفتها مصادر مقربة منه.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت سابقًا أن قديروف يعاني من التهاب حاد في البنكرياس وربما من فشل كلوي. ورغم محاولاته المستمرة لنفي هذه الشائعات، لا تزال حالته الصحية محط تساؤلات ومتابعة إعلامية.