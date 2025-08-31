الجيش الأمريكي سيحسمها.. ترامب يقترح "الحل الأخير" لحرب أوكرانيا (فيديو إرم)

الحل الأخير قد يكون عسكريًا، وترامب قالها صراحة: إذا لم تتوقف الحرب في أوكرانيا، فقد تدخل القوات الأمريكية على الخط، ولو كان ذلك من خلال تدخل جوي محدود. في تصريحات لافتة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح إلى استعداد بلاده للمشاركة بشكل مباشر في النزاع، لكن عبر تحليق جوي فقط، بعيدًا عن إرسال قوات برية.

وقال ترامب بوضوح: "لا نتحدث عن قوات على الأرض، لكن ربما تحليق جوي محدود.. وإذا كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء الحرب، فنحن مستعدون للمساعدة".

رغم أن هذه التصريحات تأتي بنبرة حذرة، فإنها تحمل إشارة واضحة إلى احتمال تصعيد أمريكي في النزاع، ولو بشكل محدود وغير مباشر، وهذا يتناقض مع مبدأ "أمريكا أولًا" الذي يتبناه ترامب، لكنه يرى أن التردد في التدخل قد يكلّف العالم، خاصة أوروبا، ثمنًا باهظًا من الخسائر البشرية والسياسية والاقتصادية، لذا يعتقد أن الدعم الأمريكي، ولو كان عبر السماوات فقط، قد يكون مفتاحًا لإنهاء الصراع.

على صعيد ميداني، مصادر دبلوماسية غربية كشفت عن خطة جديدة تشمل نشر شركات أمنية خاصة أمريكية داخل أوكرانيا، لتعزيز القدرات القتالية الأوكرانية عبر تدريب القوات، بناء التحصينات، وتأمين المصالح الاستراتيجية الهامة، هذا النوع من الدعم يمنح الولايات المتحدة وجودًا على الأرض من دون الحاجة إلى قوات نظامية، ويعزز الردع ضد أي خرق محتمل لوقف إطلاق النار.

يبدو واضحًا أن الحرب في أوكرانيا قد لن تُحسم عبر المفاوضات السياسية فقط، بل قد تتطلب تدخلًا عسكريًا، ولو محدودًا، كخطوة أخيرة، وفي ظل هذا السيناريو، قد تتغير معادلات الصراع بشكل جذري، حيث يمكن أن تصبح السماء ميدانًا جديدًا للتدخل الأمريكي بطائراته ومقاتلاته، لكن هل يقبل بوتين بتحليق طائرات أمريكية بالقرب من حدوده؟ النتائج قد تكون وخيمة.