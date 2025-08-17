مقطع يثير أزمة.. ميسي وصلاح في افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو إرم)

فجّر فيديو ترويجي ذكي، صنعه شاب بجهد فردي، عاصفة من الجدل في مصر بعد أن تجاوز حدود الإبداع إلى دهاليز القانون والملكية الفكرية.

الفيديو، الذي استخدمت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، وظهر فيه نجوم عالميون مثل محمد صلاح وليونيل ميسي، حقق ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة، لكنه أثار أزمة بعدما نفت وزارة السياحة والآثار أي علاقة رسمية به.

تم القبض على منتج الفيديو عبدالرحمن خالد، لكن تفاعلات الجماهير ودعوات دعم جهوده دفعوا الوزارة للتنازل عن البلاغ وإخلاء سبيله. وأكدت الوزارة أن الإعلان الرسمي للمتحف الكبير سيكون عبر قنوات رسمية فقط، مشددة على أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية والقوانين المنظمة للدعاية والإعلان.

هذه الحادثة أبرزت مدى حساسية استخدام الصور والمحتوى دون تصاريح، حتى في سبيل الإبداع الوطني.