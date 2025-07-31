تحطم مقاتلة أمريكية "إف 35" ونجاة الطيار بأعجوبة (فيديو إرم)

تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز F-35C قرب قاعدة ليمور الجوية البحرية في جنوب كاليفورنيا، ونجا الطيار بأعجوبة.

وأظهر مقطع فيديو النيران والدخان الكثيف يتصاعدان من موقع التحطم قرب قاعدة ليمور الجوية البحرية.

وذكر تقرير صادر عن دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أن الطائرة تحطمت في حقل، واشتعلت فيها النيران.

وأكدت إدارة الإطفاء في ليمور عبر فيسبوك: "نؤكد أن الطيار قفز بالمظلة بنجاح وهو الآن بخير، لا يوجد أي أفراد آخرين متضررين".

وأعلنت قاعدة ليمور البحرية الجوية، وهي أكبر قاعدة رئيسة للطائرات النفاثة في البحرية، أن طائرة F-35C المتورطة في الحادث كانت تابعة لسرب المقاتلات الضاربة (VFA) 125 "Rough Raiders"، وهي وحدة تدريب متخصصة.