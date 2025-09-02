لاقت ترحيبًا غير متوقع.. زيارة نادرة ليهود متدينين إلى قلب دمشق

في خطوة غير مألوفة، قام الحاخام موشيه كلاين، من نيويورك، بزيارة علنية إلى العاصمة السورية دمشق، برفقة رجل الأعمال اليهودي دوف بلايخ، حيث أمضيا ثلاثة أيام في المدينة.

ورغم الغارات الإسرائيلية التي ضربت محيط دمشق خلال فترة إقامتهما، حرص الضيفان على زيارة الحي اليهودي القديم، وأداء الصلاة في الكنيس الوحيد المتبقي بالمدينة، قبل أن يتوجها إلى المقبرة اليهودية للصلاة عند ضريح الحاخام حاييم فيتال، الذي كان قد تعرض لاعتداء قبل أشهر.

وأوضح كلاين، وفقًا لوسائل إعلام عبرية، أنه تفاجأ بحفاوة السكان المحليين الذين لم يترددوا في إلقاء التحية، معربين عن دهشتهم من رؤية يهود متدينين يتجولون بقبعاتهم في شوارع دمشق.

وأضاف أن العديد منهم أبدوا مشاعر ودية، لكنهم تساءلوا في الوقت نفسه عن أسباب استمرار القصف الإسرائيلي، وقال بعضهم: "بعد كل ما مررنا به، كنا نأمل في السلام مع إسرائيل، لكن بدلًا من ذلك يبدو أنها تريد حربًا معنا".