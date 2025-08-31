نيران في محيط "قصر بوتين".. ما علاقة المسيرات الأوكرانية؟

حرائق تلتهم الغابات ودخان كثيف يخيّم على الأفق وسط حالة استنفار قصوى بالقرب مما يُعرف بـ"قصر بوتين".

قبل عدة أيام اندلع حريق هائل في منطقة كرينيتسا قرب غيليندزيك بعد سقوط طائرات مسيّرة أوكرانية ليمتد ويغطي مساحة 42 هكتارًا قبل أن تنجح فرق الإطفاء في إخماده.

وزارة الطوارئ الروسية أعلنت عبر قناتها على تيليغرام أن أكثر من 400 عنصر مختص و 102 معدّة متخصصة بينها طائرات برمائية عملوا على مدار الساعة لأيام للسيطرة على النيران.

وفي الوقت الذي أشارت فيه "دويتشه فيله" الألمانية بنسختها الروسية إلى أن الحرائق كانت بقرب قصر بوتين، إلا أن الوزارة اكتفت بالإشارة إلى الحريق دون الكشف عن السبب.

فيما تناقلت مواقع روسية مشاهد من مكان الحريق قرب القصر بعد إسقاط المسيرات.

ما يثير الجدل أن النيران قبل إخمادها اقتربت بشكل خطير من رأس إيدوكوباس المنطقة التي كشفت تحقيقات مؤسسة مكافحة الفساد أنها تضم قصرًا يُقال إنه يعود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مصادر صحفية روسية أكدت أن ألسنة اللهب تبعد نحو 3 إلى 4 كيلومترات فقط عن القصر، فيما كشف موقع ذا إنسايدر أن الحريق اندلع على بُعد أقل من كيلومتر واحد من مصنع النبيذ المرتبط ببوتين.