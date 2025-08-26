حوض ساخن كاد يودي بحياة مُسنّات "سلقاً" في كنتاكي

تحولت لحظات الاسترخاء في براري كامبتون النائية بمقاطعة وولف في شرق كنتاكي إلى كابوس حقيقي لمجموعة من الصديقات في الثمانينيات من العمر وفقاً لصحيفة ميرور التي روت تفاصيل الحادثة.

فقد علِقنَ داخل حوض استحمام ساخن حيث بدأت الحرارة المرتفعة بسرعة في التأثير على أجسادهن لتتحول المياه إلى ما يشبه عملية "سلق" وفقدت بعضهن وعيها فيما عجزت أخريات عن الحركة.

سارعت إحدى الصديقات لإنقاذ رفيقاتها محاوِلة منع الغرق بينما تم استدعاء فرق الطوارئ على الفور.. وصل رجال الشرطة وفريق الإنقاذ بسرعة وسحبوا السيدات من الحوض مستخدمين وسائل تبريد عاجلة مثل الماء المثلج والكمادات الباردة وخرطوم الماء البارد.. بعد نصف ساعة استعادت السيدات وعيهن واستقرت حالتهن.

شدد قائد فريق الإنقاذ على أن الحادثة كان يمكن أن تنتهي بشكل مأساوي لولا سرعة التصرف.. مؤكداً ضرورة نشر الوعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ لأحواض الاستحمام الساخنة.