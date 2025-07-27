زيوت بدل زبدة الكاكاو.. خدعة غذائية من أشهر ماركات الشوكولاتة البيضاء

كشف تقرير نُشر في موقع The Grocer عن خدعة غذائية خطيرة تقوم بها أشهر ماركات الشوكولاتة البيضاء، حيث بدأت هذه الشركات باستبدال زبدة الكاكاو بزيوت نباتية مثل زيت النخيل وزيت الشيا، مع الحفاظ على أسعارها مرتفعة دون تغيير.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات أعادت تسمية منتجاتها من "شوكولاتة بيضاء" إلى "أبيض" فقط، تماشيا مع القانون البريطاني الذي يشترط وجود 20% على الأقل من زبدة الكاكاو لتصنيف المنتج كشوكولاتة بيضاء.

ويعود هذا التحول إلى ارتفاع أسعار الكاكاو التي وصلت إلى 12 ألف دولار للطن، بسبب الجفاف والأمراض التي ضربت محاصيل غرب أفريقيا.

وفي ظل هذه الأزمة، تمول شركات كبرى تطوير شوكولاتة مزروعة في المختبر تعتمد على كاكاو صناعي من حبة واحدة فقط، ما يفتح آفاقا جديدة في صناعة الحلويات.