لحظات رعب على كورنيش الإسكندرية.. سباق دراجات ينتهي بحادث مروّع (فيديو إرم)

توفيق الناصري
02 سبتمبر 2025، 12:34 ص

سرعة جنونية على كورنيش الإسكندرية تنتهي بكارثة موثّقة بعدسة هاتف! تحوّل كورنيش منطقة سبورتنج في مدينة الإسكندرية إلى مسرح لحادث مروّع، إثر سباق دراجات نارية عشوائي تم توثيقه بمقطع فيديو أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل.

في الفيديو ظهرت دراجتان تسيران بسرعة هائلة بين السيارات، قبل أن يفقد أحد السائقين السيطرة نتيجة عبور أحد المشاة فجأة، فارتطم به وسقط بقوة على الأرض، فيما انزلقت الدراجة لمسافة طويلة على الأسفلت.

المشهد أثار فزع الأهالي، الذين عبّروا عن استيائهم من تكرار مثل هذه التصرفات المتهورة، التي لا تهدد حياة السائقين فقط، بل تعرّض المارة ومستعملي الطريق الأبرياء للخطر.

حتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحادث أو هوية المصاب.

