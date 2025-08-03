نهاية مأساوية لطيار روسي قتله شغفه (فيديو إرم)



ودّع الطيّار الروسي الهاوي فلاديمير ترابيزنيكوف (88 عامًا) الحياة بطريقة صادمة، بعدما قتله حلمه الذي صنعه بيديه. كان يجلس داخل طائرته الهليكوبتر التي صمّمها بنفسه، يستعد لتجربة إقلاع جديدة، كما اعتاد أن يفعل طوال سنوات، لكن هذه المرة كانت الأخيرة.

وأثناء دوران الشفرات على الأرض، انفصلت إحداها فجأة لتصطدم برأسه وتصيبه إصابة قاتلة، أنهت حياته على الفور. ورغم نقله إلى المستشفى، لم تنجُ روحه التي تعلّقت بالسماء منذ شبابه.

فلاديمير، الذي قضى عمره في قيادة شاحنات نقل الأخشاب، لم يتخلَ عن حلمه بالطيران، فحوّل التقاعد إلى ورشة إبداعية لصناعة الطائرات، وهذه كانت الطائرة الخامسة من تصميمه.

لكن المروحية التي أحبّها، كانت أيضًا ما أنهت الحكاية.