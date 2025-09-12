الأمم المتحدة تعتمد إعلانا تاريخيا لمصلحة إقامة دولة فلسطينية (فيديو إرم)

في تحرك دولي لافت، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لمصلحة مشروع قرار يدعم إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وجاءت نتيجة التصويت: 142 دولة مؤيدة، مقابل 10 دول معارضة، وامتناع 12 من التصويت.

الإعلان، الذي أعدّته فرنسا والسعودية بدعم 15 دولة أخرى، يدعو إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة، ويدعم "حلًا عادلًا وسلميًا ودائمًا" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائمًا على أساس حل الدولتين.

كما شدد الإعلان على ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الأمن والنظام في الأراضي الفلسطينية. ودعا بشكل صريح إلى إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم أسلحتها للسلطة الشرعية.

ويُعد هذا القرار الدولي بمرتبة ضغط سياسي متصاعد على إسرائيل، ورسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بات أكثر انحيازًا نحو إنهاء الحرب وتحقيق العدالة للفلسطينيين.