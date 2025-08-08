"تهديد مباشر".. تصريحات مسؤول مصري تثير تفاعلا في إسرائيل (فيديو إرم)

"ردنا سيكون مفاجئًا للعالم".. تصريحات مثيرة أطلقها محافظ شمال سيناء المصرية اللواء خالد مجاور أثارت تفاعلًا وردود فعل واسعة في إسرائيل.

المسؤول المصري، الذي عمل سابقًا كقائد للجيش الثاني الميداني ورئيسًا للاستخبارات العسكرية، جاء رده بشكل مباشر على احتمال قيام عملية عسكرية بين مصر وإسرائيل.

الموقع العبري "Srugim" رأى أن تصريحات المسؤول المصري تمثل "تهديدًا مباشرًا"، وتفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، مقارنًا بين هذا التهديد والتصريحات الأخيرة للرئيس السيسي، الذي وصف ما يحدث في غزة بأنها "حرب تجويع وإبادة جماعية وتصفية للقضية الفلسطينية".

صحفي هيئة البث الإسرائيلية المتخصص في الشأن العربي، روعي كايس، علّق كذلك على تصريحات المسؤول المصري، قائلًا إنه أطلق تصريحاته خلال جولة غير بعيدة عن الحدود مع غزة.

فيما اعتبر مراقبون ونشطاء أن هذا التصريح تحذير رسمي مصري، خصوصًا أن هذه هي المرة الأولى منذ بدء حرب غزة التي يهدد فيها مسؤول مصري إسرائيل بشكل مباشر بأنها ستتعرض لعواقب وخيمة مفاجئة للعالم إذا فكرت في الاقتراب من الحدود المصرية.