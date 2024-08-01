بعد مرور 24 ساعة على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف بعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلان استهدافه جنوبي قطاع غزة، ويترك الباب مشرعًا أمام التكهنات بشأن الشخصية التالية على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية.. فهل بدأت الدائرة تضيق على يحيى السنوار وسط سلسلة اغتيالات قادة حماس؟

تجيب صحيفة "معاريف" العبرية بأن اغتيال "هنية" يشكل ورقة ضغط قوية على يحيى السنوار، الذي يدرك أنه التالي في القائمة بعد مقتل زعيم الجناح المسلح محمد الضيف بحسب تعبيرها، كما توضح بأن موقع الاغتيال الأخير في طهران هو رسالة بأنه لم يعد أيٌّ من قادة الحركة يحظى بحصانة، فبعد اغتيال الضيف بات "السنوار" أو مهندس هجوم "طوفان الأقصى" كما يوصف المطلوب الأول لدى إسرائيل، وهذا ما تؤكده مجريات الأشهر الأخيرة التي شهدت على عدة محاولات فاشلة قادتها القوات الإسرائيلية للوصول إلى موقع "السنوار" في الأنفاق في إشارة إلى أن المطاردة بلغت ذروتها..

في المقابل يرى مراقبون أن الضغوط على كبار قيادات حماس آخذة في التزايد، ومن الممكن أن يتم اللجوء إلى زيادة أدوات الضغط على السنوار لإنهاء الحرب والتوقيع على صفقة الرهائن، بحجة أن الضغط العسكري المتزايد قد يدفع الحركة إلى تخفيف شروطها.

لكن هذا الكلام قوبل بالرفض من قبل حماس وقادتها الذين أشاروا إلى الاغتيالات الكثيرة التي استهدفت الحركة على مر السنين مؤكدين أنها مؤسسة وفكرة وليست أشخاصًا، كما أشارت "رويترز" إلى أن العمليات العسكرية التي تدار على الأرض في غزة من قبل قادة مثل السنوار تدار بدرجة كبيرة من الاستقلالية واغتيال "هنية" لن يؤثر على قيادة الجناح العسكري ما يعني أن الحرب في الجنوب والقتال في الشمال سيستمران، وفي الوقت نفسه سترفع إسرائيل حالة التأهب والاستعداد لأي سيناريوهات في الأيام المقبلة ..