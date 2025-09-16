رحلة البحث عن الذهب.. سقوط أشخاص في حفرة عميقة بدرعا السورية

ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

في حادثة غريبة أصابت بلدة غباغب شمال محافظة  درعا السورية، تعرض عشرة أشخاص للسقوط في حفرة عميقة وهم يحفرون ظنا منهم أنهم سيجدون الذهب، وفق ما نقلت شبكة "درعا 24". 

 باشرت فرق الإنقاذ السورية عملها على الفور، وتمكنت حتى الساعة من إنقاذ شخص واحد، بينما لا تزال العملية مستمرة لإنقاذ البقية أصحاب المصير المجهول.

 هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فظاهرة التنقيب عن الذهب أو البحث عن الكنوز تنتشر بشكل متكرر في الجنوب السوري، حيث سُجلت العديد من الحالات والحوادث لمدنيين حفروا حفرا وأنفاقا بالأدوات اليدوية أو حتى باستخدام آلات ثقيلة رغم المخاطر الكبيرة وعلى مدى وقت طويل في بعض الأحيان يستمر لأشهر، وذلك بدافع الحاجة المادية أو الأمل في العثور على موارد تُحسن وضعهم المعيشي.

