القوات الروسية تبدأ مناورة باتجاه "أكبر معارك" دونيتسك (تحليل عسكري)

بدأت القوات الروسية تنفيذ مناورة جديدة في مقاطعة دونيتسك، وهي التقدم في المناطق الشمالية من بكروفسك، التي كان القتال يدور في محيطها إضافة إلى محيط كوستانتنفكا، وسط محاولة القوات الروسية خلال الأشهر الماضية السيطرة على وسط المقاطعة.

وتهدف القوات الروسية من مناورتها الجديدة الوصول إلى المناطق الغربية من كوستانتينيفكا وكذلك دروشكيفكا، تمهيداً للوصول إلى أهم مدن شمالي المقاطعة وهي مدينة كراماتورسك.

ويتركز القتال الآن في المناطق الشمالية من بكروفسك وأيضاً إلى الغرب من كوستانتينيفكا، وهو ما يعني أن القوات الروسية بدأت مناورة جديدة للسيطرة على شمال مقاطعة دونيتسك.

وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على كامل الطريق الذي يربط كوستانتنفكا، وبكروفسك، وبدأت تتقدم شمالا لتصل إلى بلدة ناكرافكا، وتقطع الطريق الذي يربط بلدتي شاخوفا ونوفوشاخوفا.

وتنتظر القوات الروسية واحدة من أكبر معارك مقاطعة دونيتسك، في بلدة كراموتورسك، قبل الهدف الأكبر لتلك القوات وهو السيطرة الكاملة على إقليم الدونباس شرقي أوكرانيا.